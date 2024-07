Morre Erica Ash, atriz que fez público rir na comédia ‘Todo Mundo em Pânico’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 8:00 Para compartilhar:

Erica Chantal Ash, atriz e comediante que participou de Todo Mundo em Pânico 5 e Real Husbands in Hollywood, morreu aos 46 anos, no domingo, 28, vítima de um câncer de mama. A informação foi confirmada pela família ao portal americano TMZ.

“Erica era uma mulher maravilhosa e talentosa que tocou incontáveis vidas com sua inteligência afiada, humor, e entusiasmo genuíno pela vida. Sua memória viverá para sempre em nossos corações”, afirmou Diann Ash, mãe da atriz.

Ela adicionou um pedido para que, em homenagem à memória de Erica, doações podem ser realizadas para a instituição Susan G. Komen Cancer Foundation ou para outra fundação que trabalhe contra o câncer de mama. “Estamos agradecidos por seus comentários amorosos e gentis que nos apoiam nesse período difícil”, completou.

A atriz Viola Davis lamentou a morte de Erica em uma postagem no Instagram. “Descanse em paz linda rainha! Orações de conforto, paz e cura aos seus entes queridos.”

A atriz ficou reconhecida por seu papel em Todo Mundo em Pânico 5, como a personagem Kendra Brooks. Sua estreia foi em 2001, com o filme de comédia Minna No Ie. Erica também participou de programas de televisão e séries como MadTV, entre 2008 e 2009, e Remorso do Sobrevivente, entre 2014 e 2017.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.