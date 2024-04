Morre empresário preso por cortar corda que segurava trabalhador durante limpeza em prédio no Paraná

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/04/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O empresário Raul Ferreira Pelegrin, 41 anos, preso no final do mês passado por suspeita de cortar a corda que sustentava um funcionário durante limpeza de fachada de um prédio em Curitiba, morreu na madrugada da última sexta-feira, 5. Ele passou mal na prisão, com dificuldades respiratórias, e foi levado para o Hospital Angelina Caron na quinta-feira, 4, onde morreu.

Pelegrin estava na Casa de Custódia de Piraquara desde 27 de março. Os advogados do empresário chegaram a tentaram a liberdade provisória para que ele fosse internado em uma clínica particular, alegando que ele enfrentava problemas de dependência química há alguns anos, mas o pedido foi negado pela Justiça.

“Na data de hoje (05/04), por volta das 01h30min a unidade penal foi informada que ele morreu no hospital após passar por tratamento médico, tendo como causa pneumonia”, diz comunicado da Polícia Penal do Paraná.

Raul Pelegrin era morador da cobertura do prédio onde o caso aconteceu, no dia 14 de março. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio tentado.

Entenda o caso

A polícia foi acionada após a corda do equipamento que sustentava o trabalhador que fazia a limpeza no prédio ser cortada. Ele estava a 18 metros de altura quando tudo aconteceu,

Os policiais tiveram que arrombar a porta de um dos quartos na cobertura do prédio, onde Pelegrin foi encontrado e reconhecido pelo trabalhador. Na sacada do apartamento de Pelegrin, os agentes encontraram a faca que teria sido usada no crime, além de um pedaço da corda.