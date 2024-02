Morre ‘El Tula’, torcedor argentino que recebeu o prêmio ‘The Best’ da Fifa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/02/2024 - 16:11 Para compartilhar:

O torcedor da seleção argentina de futebol Carlos Pascual, popularmente conhecido como ‘El Tula’ e que recebeu o prêmio Fifa The Best de melhor torcedor do mundo em 2022, morreu nesta quarta-feira (7) aos 83 anos, informou o Rosario Central, clube pelo qual torcia.

Pascual acompanhou a participação da ‘Albiceleste’ em 13 Copas do Mundo tocando bumbo para animar a seleção, do Mundial da Alemanha de 1974 até o do Catar-2022, onde comemorou tricampeonato conquistado por Lionel Messi e seus companheiros.

“O Clube Atlético Rosario Central lamenta a morte de Carlos ‘Tula’ Pascual, ‘canalla’ [torcedor do Rosário] que levou a paixão Auriazul pelo mundo afora. A partir de agora, ‘El Tula’ continuará torcendo por nós com seu icônico bumbo da terceira ‘bandeja’ [arquibancada]”, publicou o clube em sua conta no X (antigo Twitter).

Pascual morreu em um hospital de Buenos Aires, onde foi internado em estado delicado e em coma induzido, informou sua família à imprensa local.

Os argentinos associam a imagem icônica de ‘El Tula’ também à política e, especificamente, ao movimento fundado pelo ex-presidente Juan Domingo Perón, que lhe deu o bumbo com o qual estreou torcendo pela Argentina na Copa da Alemanha-1974.

“Quatro anos depois, em 1978, todo mundo copiava meu bumbo, todo mundo tocava bumbo. Imagine o orgulho para mim, mas o primeiro bumbo da história do mundo sou eu. O segundo foi o Manolo da Espanha. Ele era famoso”, declarou o folclórico torcedor.

‘El Tula’ comemorou os títulos mundiais da Argentina-1978, do México-1986 e do Catar-2022.

Em 2022, a Fifa deu aos fanáticos argentinos o prêmio ‘The Best’ de melhores torcedores do mundo pela sua participação no Catar-2022 e foi Pascual quem o recebeu, numa cerimônia em que voltou a tocar o seu instrumento preferido.

“A Argentina estava um pouco triste e a seleção deu uma imensa alegria ao povo”, disse ele na ocasião.

