Morre Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda e CEO da BTG Pactual Asset

BRASÍLIA (Reuters) – O economista Eduardo Guardia, ex-ministro da Fazenda e CEO da BTG Pactual Asset Management, morreu aos 56 anos, informou nesta segunda-feira a assessoria de imprensa do BTG Pactual, que não deu detalhes sobre a causa do falecimento.

Com vasta experiência no setor público e na iniciativa privada, Guardia atuava há quase três anos como CEO da BTG Pactual Asset Management. O economista já fez parte do conselho de administração da Vale e ocupou cargos de comando no Banco do Brasil e na B3.

Durante a presidência de Michel Temer, em 2018, Guardia ocupou o posto de ministro da Fazenda após a saída de Henrique Meirelles.

(Por Bernardo Caram)

Saiba mais