Morre dona Nilza, avó de Babu do BBB 20, segundo mulher do ator

Na tarde desta quarta-feira (08), Tatiane Melo, mulher de Babu Santana, do Big Brother Brasil 20, usou a sua conta no Instagram para informar o falecimento de dona Nilza, avó do ator.

“Hoje é um dia triste, faleceu uma Torcedora número 1 do Babu, Dona Nilza descanse em paz, sei que vai ser difícil quando Babu sair, muitas coisas mudaram aqui fora. Covid, doenças levando quem amamos como o câncer…”, disse Tatiane no post, que continuou a homenagem.

“Dona Nilza obrigada pelo carinho, mesmo internada no hospital estava na torcendo por Babu Santana e vestindo sua camisa. Meus singelos sentimentos aos filhos do meu querido amor, Babu. Que sua bisavó descanse em paz”, finalizou ela na postagem.

Vale lembrar que Babu ainda está confinado no programa e resta saber se ele será informado pela produção da atração após a morte de sua avó.

Confira a publicação da mulher do Babu anunciando o falecimento de dona Nilza na rede social: