Morre David Johansen, vocalista do New York Dolls, aos 75 anos

Morreu na sexta-feira, 28, o músico David Johansen. Ele tinha 75 anos e foi conhecido por ser vocalista da banda punk New York Dolls.

Segundo a “Associated Press”, Johansen tinha câncer em estágio 4 e um tumor cerebral revelado no início de 2025. O cantor deixa a esposa, Mara Hennessey, e a enteada, Leah Hennessey.

“David Johansen faleceu pacificamente em casa, segurando as mãos de sua esposa, Mara Hennessey, e de sua filha Leah, sob a luz do sol, cercado por música e flores”, declarou Leah à revista “People”. Segundo ela, o cantor enfrentava uma década de graves problemas de saúde e faleceu por causas naturais.

Quem foi David Johansen

Nascido em Staten Island, Nova York, em 1950, David Johansen começou sua carreira como ator e, no final da década de 1960, integrou a banda Vagabond Missionaries. Em 1972, tornou-se o vocalista do New York Dolls — grupo que, apesar de pouco sucesso comercial, teve um impacto duradouro na música punk e glam rock.

Após o fim da banda, Johansen embarcou em carreira solo e, nos anos 1980, reinventou-se como Buster Poindexter, lançando o hit “Hot Hot Hot”.

Além da música, Johansen teve uma carreira prolífica como ator, participando de filmes como “Scrooged” (1988) e séries como “Oz” e “The Adventures of Pete & Pete”. Em 2023, foi tema do documentário “Personality Crisis: One Night Only”, dirigido por Martin Scorsese e David Tedeschi.