Morre Daniel Carvalho, ex-VJ da MTV e criador da personagem Katylene

Morreu nesta sexta-feira (8), aos 32 anos, o ex-apresentador da MTV e da Band Daniel Carvalho. Ele estava internado com problemas renais em um hospital do Rio de Janeiro desde o final de 2020. A causa da morte não foi divulgada. As informações são do colunista Fefito, do UOL.

O influenciador ficou conhecido pela personagem Katylene, que interpretava em um blog de sucesso no final dos anos 2000, onde comentava com humor sobre famosos e cultura de internet e redes sociais. Em 2010, ele foi contratado para ser VJ da MTV.

Em 2012, Daniel foi se transferiu para a Band, para fazer parte da equipe do programa “Muito Mais”, de Adriane Galisteu.

A apresentadora lamentou em seus stories no Instagram a morte do ex-companheiro de programa.

“Meu deus que tristeza. @danielcarvalho Descanse em paz… #ripdanielcarvalho”, escreveu a apresentadora ao postar uma foto ao lado de Daniel e de Gominho.

