Morre cineasta americano David Lynch, diretor de ‘Twin Peaks’

ROMA, 16 JAN (ANSA) – O diretor e roteirista americano David Lynch, conhecido por ter dirigido o filme “Cidade dos sonhos” (2002) e a série “Twin Peaks”, morreu nesta quinta-feira (16), aos 78 anos.

Um fumante inveterado, Lynch anunciou no ano passado que sofria de uma forma grave de enfisema pulmonar e não poderia mais sair de casa para comandar novos filmes.

As causas da morte do diretor não foram reveladas pela sua família, mas pode ter sido provocada em razão do problema de saúde.

“É com grande tristeza que nós, sua família, anunciamos a morte do homem e do artista David Lynch. Nós gostaríamos de pedir por privacidade neste momento. Há um grande buraco no mundo agora que ele não está mais conosco. Mas, como ele mesmo diria, ‘mantenha os olhos no donut, e não no buraco'”, publicou os familiares de Lynch. (ANSA).