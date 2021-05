Morre Carla Fracci, a ‘rainha da dança’ da Itália

MILÃO, 27 MAI (ANSA) – Morreu nesta quinta-feira (27), aos 84 anos, a bailarina italiana Carla Fracci, considerada a “rainha da dança” no país. Segundo informações do jornal “La Repubblica”, a artista lutava há anos contra um câncer e não resistiu.

A morte de Fracci comoveu os italianos, que já fazem diversas homenagens nas redes sociais. Um dos primeiros a se manifestar foi o presidente do país, Sergio Mattarella, que disse que a italiana “honrava” a nação.

“Carla Fracci honrou, com sua elegância e o seu compromisso artístico, fruto de um intenso trabalho, o nosso país. Exprimo as mais sentidas condolências aos familiares e ao mundo da dança, que perde hoje um precioso e inesquecível fragmento”, ressaltou Mattarella, pontuando ainda que “os extraordinários dotes artísticos e humanos fizeram dela uma das maiores bailarinas clássicas dos nossos tempos em nível internacional”.

O Teatro alla Scala, de Milão, também publicou uma nota oficial sobre a morte de Fracci. “O teatro, a cidade, a dança perdem uma figura histórica, lendária, que deixou um sinal fortíssimo na nossa identidade e deu uma contribuição fundamental ao prestígio da cultura italiana no mundo”, diz o comunicado.

Nascida em Milão, em 20 de agosto de 1936, Fracci dá seus primeiros passos no mundo da dança aos 10 anos na escola do Teatro alla Scala. Ela se forma em 1954 e se torna a primeira bailarina do famoso teatro três anos depois.

Até os anos 1970, dança com várias companhias estrangeiras – do London Festival Ballet ao Royal Ballet, do Sttugart Ballet ao Royal Swedish Ballet. A partir da década seguinte, vira a diretora do corpo de dança do San Carlo, depois da Arena de Verona e depois a Opera de Roma, onde permaneceu em sua função até 2010. (ANSA).

