Morre cantor santista Mc Kevin, aos 23 anos, após cair do 11° andar de hotel no Rio de Janeiro Funkeiro não resistiu aos ferimentos da queda e faleceu no hospital Miguel Couto, na Gávea

Morreu, na noite deste domingo, aos 23 anos, o cantor Kevin Nascimento Bueno, o Mc Kevin, após cair do 11° andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor foi levado ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, localizado na Zona Sul da cidade. A informação da secretaria de Saúde do Rio foi divulgada por volta das 21h45.

+ Confira a classificação dos grupos da Libertadores

E MAIS:

O Corpo de Bombeiros afirmou ter sido acionado às 18h13 para levar, em estado gravíssimo, o funkeiro Mc Kevin. A Polícia Civil informou que a 16ª delegacia está investigando o ocorrido.

Santista, o vínculo com o clube ia além da paixão de torcedor. Mc Kevin atuava pelo Fut 7 do clube paulista desde outubro do ano passado. Além disso foi convidado para participar da pelada na Vila Belmiro com a presença do presidente Jair Messias Bolsonaro.

Nas redes sociais, o clube paulista se posicionou e lamentou a morte do funkeiro de 23 anos.

– Nós lamentamos profundamente o falecimento do artista e torcedor santista MC Kevin. Muita luz e muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste – publicou o Santos.

E MAIS:

Veja também