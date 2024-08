Morre Caçulinha, músico do ‘Domingão do Faustão’, aos 86 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/08/2024 - 6:35 Para compartilhar:

O músico Rubens Antonio da Silva, mais conhecido como Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira, 5, aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo, há cerca de dez dias, onde se recuperava de um infarto. O artista ganhou projeção na TV, participando de programas da Record e, mais tarde, do ‘Domingão do Faustão’.

“Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte”, diz nota publicada no perfil do Instagram de Caçulinha.