Morre Bryan Randall, namorado de Sandra Bullock; irmã da atriz lamenta perda

Morreu neste sábado, 5, Bryan Randall. O fotógrafo tinha 57 anos e era namorado de Sandra Bullock, de 59. Ele lutava contra Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) há três anos.

“Estou convencida de que Bry encontrou o melhor local de pesca no céu e já está lançando sua isca em rios caudalosos em parceria com salmões. ELA é uma doença cruel, mas há algum conforto em saber que ele teve os melhores cuidadores com minha incrível irmã e o grupo de enfermeiros que ela reuniu e que a ajudaram a cuidar dele em sua casa. Descanse em paz, Bryan”, escreveu Gesine Bullock-Prado, irmã da atriz, em um post em seu Instagram.

Segundo a revista “People”, de onde são as informações, Sandra e Bryan se conheceram em 2015, quando ela o contratou para fotografar a festa de aniversário de seu filho, Louis. Eles levaram o relacionamento a público ainda naquele ano.

Bryan deixa uma filha, Skylar, de 30 anos.

