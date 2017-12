Morre Bruce McCandless, 1º a flutuar livremente no Espaço

HOUSTON, 23 DEZ (ANSA) – Morreu na última sexta-feira (22), aos 80 anos de idade, o norte-americano Bruce McCandless, primeiro astronauta a flutuar livremente no Espaço.

O falecimento foi anunciado pela agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa, em seu perfil no Twitter. “Estamos tristes pela perda do astronauta aposentado Bruce McCandless, mais conhecido por ser o primeiro ser humano e flutuar livremente em uma caminhada no Espaço”, diz a mensagem.

McCandless também participou da equipe de suporte à missão “Apollo 11”, o célebre desembarque de Neil Armstrong e Buzz Aldrin na Lua. “A foto icônica de Bruce flutuando sem gravidade no Espaço inspirou gerações de americanos, dando provas de que não há limites ao potencial do ser humano”, afirmou o senador John McCain, colega do astronauta na Academia Naval.

A causa da morte não foi divulgada. (ANSA)