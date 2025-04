Morre Benedetto Ceraulo, assassino do empresário Maurizio Gucci

PISA, 29 ABR (ANSA) – O italiano Benedetto Ceraulo, responsável pelo assassinato do empresário Maurizio Gucci em 1995, morreu nesta terça-feira (29), aos 63 anos, após ter passado uma semana internado em Pisa em razão de uma tentativa de suicídio.

O homem, que matou Gucci a mando da ex-esposa do herdeiro da grife de luxo, Patrizia Reggiani, atirou na própria cabeça logo depois de ter disparado duas vezes em direção ao rosto de Gaetano, seu filho de 37 anos, que ficou levemente ferido.

De acordo com a polícia italiana, a confusão entre eles aconteceu no jardim de uma casa de campo em Santa Maria a Monte, na Toscana. O motivo da briga foi um arranhão feito por Gaetano no carro de Ceraulo.

“Eu te perdoo pelo mal que você me fez, mas não pelo mal que você infligiu a si mesmo”, escreveu Gaetano, que estava visitando o pai em sua residência no dia da briga.

Em um caso que chocou o mundo da moda, Ceraulo foi o executor material do assassinato de Gucci, juntamente com outras pessoas envolvidas no crime encomendado pela ex-mulher do empresário, apelidada de “Viúva Negra”, por uma quantia milionária.

Em 1998, Ceraulo pegou prisão perpétua por ter matado Gucci com quatro tiros, mas juízes de apelação reduziram a pena para 28 anos em 2000. Em 2017, as autoridades concederam liberdade condicional ao homem, que vinha trabalhando em um projeto de reintegração. (ANSA).