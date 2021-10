Morre autor Gilberto Braga aos 75 anos

Morreu na noite desta terça-feira (26), aos 75 anos, o autor Gilberto Braga. Ele sofria do Mal Alzheimer, e estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, de acordo com informações de ‘O Globo’.

Ainda segundo a reportagem, Braga passou a enfrentar, nos últimos dias, uma infecção sistêmica a partir de perfuração de esófago, sem conseguir resistir as complicações.

Braga começou a carreira em 1972, e se tornou um dos principais novelistas da TV Globo após escrever novelas como: “Dancin’ Days” (1978), “Vale tudo” (1988), “Celebridade” (2003) e “Paraíso Tropical” (2008). Por esta última, aliás, o escritor foi agraciado com o prêmio Emmy de melhor novela.

