Morre autor de ataque em escola nos EUA

WASHINGTON, 16 NOV (ANSA) – O adolescente de 16 anos que matou dois colegas e feriu outros três em uma escola de Santa Clarita, nos Estados Unidos, morreu na tarde desta sexta-feira (15).

Nathaniel Tennosuke Berhow havia disparado contra sua própria cabeça e estava internado em um hospital em estado grave, mas não resistiu ao ferimento. As vítimas do ataque na Saugus High School são Gracie Anne Muehlberger, 15 anos, e Dominic Blackwell, 14.

A polícia não sabe os motivos do massacre, realizado no dia do aniversário do atirador. “Não encontramos nenhum manifesto, diário ou bilhete suicida”, disse o policial Kent Wegener.

Amigos e vizinhos descrevem Berhow como um garoto divertido e quieto, acima de qualquer suspeita. Seu pai era um ávido caçador e morreu dois anos atrás. A polícia encontrou diversas armas de fogo na residência da família, e algumas delas estavam sem registro, inclusive a semiautomática usada pelo adolescente.

