Morre a atriz Shannen Doherty, a Brenda de Barrados no Baile, aos 53 anos

A atriz Shannen Doherty, uma das protagonistas da série dos anos 1990 “Barrados no Baile”, morreu no sábado, 13, aos 53 anos, informa a revista People.

Segundo a publicação, a notícia foi confirmada pela assessoria da atriz. “É com o coração pesado que confirmo o falecimento da atriz Shannen Doherty. No sábado, ela perdeu sua batalha contra o câncer depois de muitos anos de luta contra a doença”, disse uma assessora à revista People.

Doherty foi diagnosticada com câncer de mama em 2015 e, desde então, lutava contra a doença.

Além de seu papel como Brenda Walsh em Barrados no Baile, série com o nome original de Beverly Hills 90210, Doherty também estrelou a série Charmed, como Prue Halliwell, uma das três bruxas da história.

Nascida em Memphis, Tennessee, Doherty mudou-se para Los Angeles com a família ainda criança e começou aos 10 anos com um papel na série “Father Murphy”. Michael Landon a viu na série e a escalou como Jenny Wilder em “Little House on the Prairie” aos 11 anos, relata a revista americana Variety.

Doherty também atuou na série “Our House”, com Wilfred Brimley, “North Shore” e “Riverdale”. Em longas-metragens, ela apareceu em outro clássico adolescente, “Heathers”, bem como em “Girls Just Want to Have Fun”, “Mallrats” e “Jay and Silent Bob Strike Back”, de Kevin Smith.

(em atualização)