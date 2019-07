Morre arquiteto argentino César Pelli

O arquiteto argentino César Pelli, que desenhou as Torres Petronas de Kuala Lumpur e o World Financial Center de Nova York, morreu nesta sexta-feira, aos 92 anos.

“Com muito pesar recebemos a triste notícia do falecimento do grande arquiteto César Pelli”, escreveu no Twitter Juan Manzur, governador de Tucumán, província natal do arquiteto.

“A trajetória mundial do arquiteto Pelli tem sido um orgulho não apenas para os ‘tucumanos’, mas também para todos os argentinos. Um filho desta terra que transcendeu pela qualidade e a monumentalidade de suas obras e por sua enorme capacidade de trabalho”, disse Manzur.

“Quero enviar minhas condolências aos familiares e amigos do talentoso César Pelli. As obras que deixa no mundo como legado são um orgulho para os argentinos”, tuitou o presidente argentino, Mauricio Macri.

Graduado na Universidade Nacional de Tucumán, o arquiteto vivia em Connecticut, EUA, desde os anos 60.

Pelli foi decano da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Yale entre 1977 e 1984, e recebeu a medalha de ouro do Instituto Americano de Arquitetos, entre dezenas de outros prêmios.

Além das Torres Gêmeas Petronas que, com seus 452 metros de altura foram as mais altas do mundo até 2003, Pelli foi o arquiteto da ampliação do Museu de Arte Moderna (MoMa) de Nova York, em 1984, da Torre Iberdrola, em Bilbao; do Internactional Financial Centrer, em Hong Kong; da Grande Torre Costanera, em Santiago do Chile; e do prédio YPF, em Buenos Aires, entre outros.

Uma de suas últimas obras foi o Salesforce Transit Center, em San Francisco, inaugurada em 2018, uma moderna estação de transporte urbano que inclui espaços verdes, shopping e anfiteatro.

De caráter afável e humilde, Pelli renegava sua fama.

“O mundo seria melhor se a fama não existisse. O sucesso faz mal, nos faz pensar que somos únicos e especiais e ninguém é…”.