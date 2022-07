Morre, aos 96 anos, Maria Fernanda, atriz filha de Cecília Meireles

Maria Fernanda Meireles Correia Dias, conhecida como Maria Fernanda, morreu ontem (30), aos 96 anos, no Rio de Janeiro. A informação é do Splash, do UOL. A causa da morte foi uma pneumonia bacteriana.







A atriz, filha da poeta Cecília Meireles e do pintor Fernando Correia Dias, subiu aos palcos pela primeira vez em 1948 sendo Ofélia em Hamlet e continuou no teatro por 70 anos. Além disso, a artista ficou famosa pelos seus papéis em “Gabriela” (1975), “Pai Herói” (1979), “Joana Angélica” (1979), “Dona Beija” (1986) e “Carlota Joaquina – Princeza do Brasil” (1995).

Em 1968, em meio à ditadura no Brasil, foi detida por policiais ao se apresentar com a peça “Um bonde chamado desejo”, em Brasília. O ato se transformou em uma revolta da classe artística, que se transformou em uma manifestação em frente ao Theatro Municipal no Rio.

Maria Fernanda deixa o filho Luís Fernando. Não há informações sobre velório.