Morre, aos 95 anos, José Santa Cruz, ator e dublador de personagens como Dino, Hagrid e Magneto

O ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz, nesta sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro, aos 95 anos. A informação foi divulgada por seu bisneto, o também dublador Ivan Santa Cruz, com uma publicação nas redes sociais.

José Santa Cruz ficou conhecido por dar voz a grandes personagens, como Dino de “A Família Dinossauro”, Magneto de “X-Men”, Hagrid de “Harry Potter”, entre tantos outros. Na TV Globo, o artista participou de produções como “Zorra”, “Zorra Total” e a novela “Espelho da Vida”.

O ator tinha doença de Parkinson e estava internado para tratar uma broncopneumonia. Ele deixa a esposa, Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos e teve três filhos, além de cinco netos e quatro bisnetos. O velório acontece às 13h deste sábado, 27, no Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, zona portuária da cidade do Rio de Janeiro.

“Hoje eu recebi a notícia de que o senhor não está mais aqui, Vô. Eu só espero que saiba, de onde está, que o senhor foi a minha maior inspiração no mundo da dublagem e grande sábio que marcou muitos. Espero que descanse em paz, vô”, escreveu Ivan Santa Cruz no Instagram ao publicar registros do artista.

