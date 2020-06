Morre aos 84 anos o artista plástico Christo

NOVA YORK, 01 JUN (ANSA) – Morreu neste domingo (31/5), aos 84 anos, o artista plástico búlgaro Christo Vladimirov Javacheff.

Segundo nota da assessoria publicada em sua página no Facebook, o autor faleceu de causas naturais em sua residência em Nova York.

“Ele viveu sua vida ao máximo, não apenas sonhando com o que parecia impossível, mas realizando. Christo e Jeanne-Claude [sua esposa] sempre disseram claramente que a sua arte deveria continuar após sua morte. Por isso, ‘L’Arc de Triomphe, Wrapped’ continuará marcada para os dias 18 de setembro a 3 de outubro de 2021”, diz a nota referindo-se à última obra em andamento do artista. Nascido na Bulgária, Christo tornou-se famoso por sua arte no mundo todo. Entre suas principais obras, estão a “The Floating Piers”, conhecida pelos italianos como a “Passarela de Christo”, no Lago de Iseo, na Itália, o “embrulho” do Reichstag, em Berlim, e da Pont-Neuf, em Paris.

O ministro dos Bens Culturais e do Turismo da Itália, Dario Franceschini, lamentou a morte do artista. “A arte perde hoje um grande protagonista que amou a Itália e que encantou o mundo com obras que sabiam como deixar espetaculares as paisagens e as belezas naturais. Lembro de ter andado sobre a água junto a Christo no lago de Iseo. Um momento emocionante na inauguração da sua instalação ‘The Floating Piers'”, ressaltou Franceschini. (ANSA