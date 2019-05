Morre aos 84 anos atriz Lady Francisco

Morreu neste sábado, aos 84 anos, a atriz Lady Francisco. Ela estava internada no Hospital Unimed, no Rio de Janeiro, desde o início do mês. Ela foi hospitalizada no último dia 28 de abril após quebrar o fêmur ao se desequilibrar durante um passeio com seus dois cachorros e apresentou complicações após o tratamento para o acidente. Ela morreu em decorrência de falência de múltiplos órgãos.

Lady Francisco era o nome artístico de Leyde Chuquer Volla Borelli Francisco de Bourbon, nascida em Belo Horizonte, em 7 de janeiro de 1935. Atriz, produtora e diretora, Lady Francisco trabalhou em cinema TV e teatro.

Nos anos 1980 Lady viveu o auge de sua popularidade na TV. Em 1983, ela viveu seu papel mais conhecido na televisão: a manicure Gisela na novela “Louco Amor”, de Gilberto Braga. Em 1984 também teve grande destaque na novela “Transas e Caretas”, de Lauro César Muniz.

Lady Francisco deixa dois filhos, Oscar e Andrea. O enterro será no Rio de Janeiro.