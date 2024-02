Morre, aos 80 anos, Wilson Fittipaldi, ex-Fórmula 1

com Estadão Conteúdo, Da Redaçãoi com Estadão Conteúdo, Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/

Morreu nesta sexta-feira, 23, Wilson Fittipaldi Jr. O ex-piloto de Fórmula 1 tinha 80 anos e estava internado na UTI do Hospital Prevent Sênior, no Itaim Bibi, em São Paulo, desde 25 de dezembro. Irmão de Emerson Fittipaldi, Wilsinho, como era conhecido, havia sofrido uma parada cardíaca no almoço de Natal.

Wilsinho engasgou com um pedaço de carne e ficou muito tempo sem oxigenação. Ele teve uma parada cardíaca e foi reanimado no pronto-socorro. No hospital, os médicos chegaram a tentar retirar a sedação, mas não conseguiram em decorrência dos constantes espasmos. Foram mais de dez dias sedado e entubado até a família confirmar a morte. Irmão de Emerson Fittipaldi, este que foi bicampeão da Fórmula 1, Wilsinho deixa a mulher, Rita Reis Fittipaldi, e o filho, Christian Fittipaldi.

Filho de Wilson Fittipaldi, que ganhou fama pelo trabalho como locutor de automobilismo na rádio, Wilsinho chegou à Fórmula 1 em maio de 1972, com a Brabham. Realizou mais uma temporada com os ingleses no ano seguinte, quando alcançou o seu melhor resultado na categoria: o quinto lugar no GP da Alemanha, somando os únicos pontos. No total, participou de 38 corridas na principal categoria do automobilismo mundial.

Em 1975, Wilsinho se uniu ao irmão já bicampeão da categoria para um dos empreendimentos mais ousados da história do automobilismo nacional: a Copersucar. Equipada com motores Ford, o time brasileiro esteve na F-1 durante quatro anos, atém1979. Depois, de 1980 a 1982, passou a se chamar apenas Fittipaldi. Ele esteve apenas no primeiro ano como piloto, sendo um décimo lugar o seu melhor resultado.

De 1976 a 1980 o piloto principal foi Emerson Fittipaldi, já bicampeão mundial. Wilsinho se tornou o chefe da equipe, que apresentou bons resultados ao longo de sua trajetória, incluindo um segundo lugar no GP do Brasil de 1978. O projeto, porém, acabou sendo abandonado no início da década de 1980 por falta de apoio financeiro