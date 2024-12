Morre, aos 80 anos, o ator Ney Latorraca

Morreu na manhã desta quinta-feira, 26, o ator Ney Latorraca. Ele tinha 80 anos e era acometido por um câncer de próstata. A causa do óbito foi sepse pulmonar em decorrência do agravamento da doença.

Diagnosticado com câncer em 2019, o artista estava internado em uma clínica no Rio de Janeiro desde o dia 20 de dezembro. À época do diagnóstico, Latorraca foi submetido a uma cirurgia para retirada da próstata, mas a doença retornou em 2024 já em metástase.

‘Ator já nasce ator’

Ney Latorraca estreou na atuação ainda na infância, aos seis anos, em uma radionovela. Em 1964, estreou no teatro com a peça escolar “Pluft, o fantasminha”. Aos 21 anos, subiu aos palcos com a peça “Reportagem de um tempo mau”, que teve uma única apresentação antes de ser proibida pela Censura Federal.

O ator participou de novelas e seriados nas emissoras TV Tupi, TV Cultura e Record antes de ser contratado pela Globo, em 1975, para participar da novela “Escalada”. Ele deixou a emissora brevemente em 1990 para trabalhar em “Brasileiros e Brasileiras”, do SBT, mas retornou à casa para um de seus trabalhos mais emblemáticos, o do Vampiro Vlad em “Vamp” (1991).

A carreira de Ney Latorraca foi marcada por participações em peças históricas do teatro, como na peça “O Mistério de Irma Vap”, que esteve em cartaz por 11 anos. Na televisão, destacam-se títulos como “Estúpido Cupido” (1976), “Éramos seis” (1994), “TV Pirata” (1988), “O Cravo e a Rosa” (2000), “O Beijo do Vampiro” (2002) e “Da Cor do Pecado” (2004).

Em depoimento ao quadro “Memória Globo”, Latorraca declarou: “Ator já nasce ator. Aprendi desde pequeno que precisava representar para sobreviver. Sempre fui uma criança diferente das outras: às vezes, eu tinha que dormir cedo porque não havia o que comer em casa. Então, até hoje, para mim, estou no lucro”.