Morre, aos 80 anos, Johnny Nash, compositor do hit “I Can See Clearly Now”

Johnny Nash, cantor e compositor do hit “I Can See Clearly Now”, também imortalizada na voz de Jimmy Cliff, morre aos 80 anos nesta terça-feira (6), em sua casa nos EUA. A confirmação foi dada pelo seu filho à rede CBS Los Angeles.

Nascido em Houston, no estado americano do Texas, Nash começou sua carreira cantando em um coral de igreja Batista no início dos anos 1950. Sua estreia como cantor profissional aconteceu em 1957, com o single “A Teenager Sings the Blues” e seu primeiro sucesso viria já no ano seguinte, com o cover de Doris Day “A Very Special Love”.

Mas foi em 1972 que o cantor explodiu ao lançar “I Can See Clearly Now”, single que vendeu mais de 1 milhão de cópias e alcançou o primeiro lugar no Top 100 da Billboard, permanecendo quatro semanas nessa posição. Em 1976, também ficou famosa a sua versão para a canção “Wonderful World”, de Sam Cooke.

A causa de sua morte não foi revelada.

Veja também