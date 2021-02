Morre aos 79 anos Chick Corea, pianista de jazz

Morreu na última terça-feira (09) o tecladista de jazz Chick Corea, aos 79 anos. Ele lutava contra uma forma rara de câncer, mas não resistiu. A informação foi divulgada pela página oficial do músico no Facebook.

A família compartilhou o último recado de Chick para os fãs: “Quero agradecer a todos que ao longo de minha jornada ajudaram a manter as chamas da música queimando forte. Tenho a esperança de que aqueles que têm uma inclinação para tocar, escrever, se apresentar ou algo do tipo o façam. Se não por vocês mesmos, pelo resto de nós. Não é apenas que o mundo precisa de mais artistas, mas também porque é muito divertido.”

“E para todos os meus amigos músicos maravilhosos que foram como uma família para mim desde que os conheço: Foi uma bênção e uma honra aprender com e ao tocar com todos vocês. Minha missão sempre foi a de trazer a alegria da criação a qualquer lugar que eu pudesse, e fazê-lo com todos os artistas que eu tanto admiro — esta foi a riqueza da minha vida”, finalizou.

Armando Anthony “Chick” Corea nasceu nos Estados Unidos em 1941. Durante sua vida ele ganhou 23 prêmios do Grammy, e foi indicado mais de 50 vezes.

