Morre aos 78 anos saxofonista David Sanborn, seis vezes vencedor do Grammy

AFPi AFP 14/05/2024 - 16:00

David Sanborn, o saxofonista seis vezes vencedor do Grammy que colaborou com figuras como David Bowie e Stevie Wonder, morreu aos 78 anos nos Estados Unidos.

“O senhor Sanborn faleceu na tarde de domingo, 12 de maio, após uma longa batalha contra um câncer de próstata e suas complicações”, informou um comunicado publicado em suas redes sociais na segunda-feira (13).

O talentoso músico americano foi diagnosticado com a doença em 2018, mas continuou no cenário musical, com shows previstos até 2025.

Em 60 anos de carreira, Sanborn gravou 25 álbuns, e colaborou com dezenas de estrelas da música como Bowie, Wonder, The Rolling Stones, Eric Clapton, Miles Davis, Paul Simon, James Brown e Grateful Dead, entre outros.

“Triste de saber da morte do saxofonista americano David Sanborn”, publicou a equipe de Bowie nas redes sociais do falecido cantor.

Sanborn nasceu na Flórida em 1945 e cresceu no subúrbio de St. Louis, Missouri.

Aos três anos de idade, contraiu poliomielite, o que afetou sua mobilidade física e capacidade pulmonar. Paradoxalmente, foi isso que o levou a se interessar pelo saxofone, quando um médico lhe recomendou que trabalhasse com um instrumento de sopro para melhorar sua capacidade respiratória.

“Aos 14 anos, tocou com lendas como Albert King e Little Milton”, conta a biografia em seu site.

Trabalhou nos famosos programas noturnos de David Letterman e Saturday Night Live, pilares da televisão americana, nos quais dividiu o palco com inúmeros artistas.

“David Sanborn foi uma figura seminal no pop e jazz contemporâneo”, declarou sua equipe em homenagem a ele.

Ele deixa sua esposa, a pianista Alice Soyer Sanborn, um filho e duas netas.