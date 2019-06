Morre aos 78 anos Mauro de Rezende Lopes, pesquisador da FGV-RJ

O economista Mauro de Rezende Lopes, pesquisador e membro do Conselho Consultivo da FGV-RJ, faleceu na terça-feira, 18, aos 78 anos, em Minas Gerais. Durante anos, Mauro Lopes foi pesquisador do Centro de Economia Agrícola da Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), onde desenvolveu diversos estudos e trabalhos sobre o setor agropecuário brasileiro. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado pela Universidade de Viçosa, era PHD pela Universidade de Purdue, dos Estados Unidos.

Mauro de Rezende Lopes foi diretor da Companhia de Financiamento da Produção (CFP) e, em outubro de 2000, junto com Ignez Lopes, venceu o concurso do Banco Mundial de Ideias Inovadoras para Mitigar a Pobreza no Campo. Em outubro de 2015, recebeu prêmio da FAO por contribuições à Revolução Verde no Brasil. Foi membro Permanente da equipe negociadora do Brasil na Organização Mundial de Comércio (OMC), na Rodada do Uruguai e nas negociações agrícolas junto à missão brasileira na OMC.

Rezende Lopes trabalhou como consultor na área de política agrícola em países como Argentina, Paraguai, Moçambique, Peru, Panamá, Equador, Costa Rica, Honduras e Colômbia. Mauro também participou da edição de livros do Ibre, entre os quais, “Anatomia da Produtividade no Brasil” e “Ensaios Ibre de Economia Brasileira – II”.