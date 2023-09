Morre aos 76 anos o maliano Salif Keita, lenda do futebol africano

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/09/2023 - 20:11 Compartilhe

O maliano Salif Keita, uma das figuras históricas do futebol africano, morreu neste sábado aos 76 anos, disse à AFP o ministro dos Esportes do Mali.

O ex-atacante também teve uma carreira política e foi ministro delegado responsável pela iniciativa privada no governo de transição do Mali (1991-1992). Ele também comandou a Federação Maliana de Futebol (Femafoot) na década de 2000.

Foi o primeiro vencedor da Bola de Ouro africana, em 1970. Começou a carreira no Mali, no Real Bamako e no Stade Malien, antes de se transferir para o francês Saint-Etienne, aos 23 anos.

Com os ‘Verts’ foi três vezes campeão francês (1968, 1969 e 1970) e também venceu duas vezes a Copa da França (1968 e 1970), antes de se transferir para o Olympique de Marselha em 1972. Vestiu então as cores do espanhol Valencia, do português Sporting Lisboa e do americano Boston.

