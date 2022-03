Morre aos 76 anos Maria Helena, eterna porta-bandeira da Imperatriz

Conhecida como eterna porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense, seis vezes campeã pela escola que empunhou o pavilhão de 1983 a 2005, Maria Helena morreu hoje, no Rio de Janeiro, aos 76 anos. As informações são do g1.

O amor pela escola a mantinha sempre presente. No último domingo (13), por exemplo, mesmo enfrentando problemas de saúde devido a diabetes e as sessões de hemodiálise, Maria Helena participou do ensaio técnico da escola na Sapucaí.

Após a notícia, a Imperatriz Leopoldinense declarou luto e cancelou o ensaio de rua que faria hoje. Na rede social, a escola homenageou a porta-bandeira; confira a publicação abaixo.

