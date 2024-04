Morre aos 76 anos Marcos Rivas, jogador de futebol mexicano que atuou nas 11 posições

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/04/2024 - 19:30 Para compartilhar:

O ex-jogador de futebol Marcos Rivas morreu no sábado aos 76 anos em Durango, no México, após complicações em uma cirurgia para hérnia inguinal. Famoso por atuar em todas as 11 posições, “El Mugrosito”, como era conhecido o ex-atleta, é ídolo do time mexicano Atlante.

O clube lamentou a morte do ex-jogador. “Nosso querido El Mugrosito deixou uma marca inesquecível em nosso clube. Lembrado e amado por muitos defendendo as cores azul-grenás, hoje deixa esse plano para se tornar uma lenda que sempre viverá em nossos corações”, escreveu o Atlante nas redes sociais.

Marcos Rivas se destacou na carreira pela versatilidade e capacidade de adaptação. Por necessidade ou por lesões, já foi escalado em todas as 11 posições do futebol. Nascido em 25 de novembro de 1947 na Cidade do México, o atleta estreou na elite do futebol mexicano na temporada 1967/68 como meia do Atlante.

Na equipe, jogou até como goleiro. Em março de 1973, “El Mugrosito” foi o arqueiro do time no jogo contra o Pumas quando o titular da posição recebeu cartão vermelho – e chegou a defender um pênalti. Ele permaneceu no clube até o ano de 1974.

Rivas também representou a seleção mexicana entre 1970 e 1973, e esteve no time da Copa do Mundo de 1970. Além do Atlante, o mexicano vestiu as camisas do América, León e Leones Negros (da Universidad de Guadalajara). O clube de Guadalajara também lamentou a morte de Rivas nas redes sociais: “Com muito respeito enviamos nossas condolências pela morte de Marcos Rivas Barrales. Nos unimos à dor que atinge seus amigos e familiares”.