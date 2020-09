Morre aos 71 anos o técnico Luiz Carlos Ferreira, conhecido como ‘Rei do Acesso’

Natural de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o técnico Luiz Carlos Ferreira morreu no último domingo (13), na cidade paulista de Leme. O “Rei do Acesso”, como era chamado, lutava contra um câncer na cabeça.

Aos 71 anos, o técnico já não atuava na beira dos gramados há pelo menos dois anos, quando se afastou das atividades para tratar da doença. Ferreira chegou a passar por cirurgia.

Em seu Twitter, a Fedeiração Paulista de Futebol (FPF) lamentou a morte do comandante. O técnico será velado e sepultado na cidade de Leme nesta segunda-feira (14).

Entre os clube que o treinador dirigiu estão Comercial, Ferroviária, Guarani, São Caetano, XV de Piracicaba, Matonense, Rio Braco, Juventus, Remo, Caxias, Paulista, América-RN, Marília, Santo André, União São João, Sport e Figueirense entre outros. Além dos acessos conquistados pelas equipes comandadas por ele.

