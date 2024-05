Morre o comentarista Antero Greco

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/05/2024 - 8:56 Para compartilhar:

Morreu nesta quinta-feira, 16, o comentarista esportivo Antero Greco. Ele tinha 68 anos e foi vítima de um tumor cerebral diagnosticado em 2022.

A despedida do jornalista será realizada no Cemitério do Redentor, em São Paulo, nesta quinta-feira, 16, às 12h, seguida pelo enterro, às 16h.

+ Antero Greco e Paulo Soares: relembre momentos marcantes e de muito humor da dupla na ESPN

O jornalista estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa Mirante, em São Paulo. Recentemente, o apresentador Paulo Soares, que foi dupla do comentarista nos canais ESPN, confirmou que Antero estava em seus “dias finais”, desacordado e se alimentando apenas por uma sonda.

Relembre a trajetória de Antero Greco

Greco começou sua carreira como jornalista em 1974, no jornal “O Estado de S. Paulo”. Ele passou por publicações como “Popular da Tarde”, “Folha de S.Paulo” e “Diário Popular” antes de chegar, em 1983, à TV Band.

A carreira como comentarista esportivo na ESPN começou em 1994, quando a emissora ainda era TVA Esportes. Em 2000, Greco ganhou grande notoriedade ao assumir a bancada do “Sportscenter” ao lado de Soares, o Amigão, com quem protagonizou momentos hilários ao vivo.

Em 2022, o jornalista teve um mal súbito ao vivo e foi diagnosticado com um câncer maligno no cérebro. Apesar disso, ele retornou à bancada do “Sportscenter” em 2023, já em tratamento.

Além de quimioterapia e radioterapia, Greco passou por duas cirurgias. Ele deixa a esposa Leila, dois filhos e netos.