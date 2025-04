Morre, aos 66 anos, Ivan Kley, tenista de destaque nos anos 80

Morreu o ex-tenista Ivan Kley, nesta quinta-feira, aos 66 anos, vítima de tromboembolismo pulmonar, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Um dos grandes nomes do esporte brasileiro nos anos 80, ele chegou a ser o número 81 do mundo no simples e 56 em duplas pelo ranking da ATP.

O esportista teve como auge o título do Challenger de Madri de 1985, ao lado de Givaldo Barbosa. No Brasil, conquistou o tricampeonato brasileiro adulto em 1984, 1988 e 1989. Levantou também as taças do Mundial Interclubes, e das duplas masculinas e mistas, com Fernando Roese e Andréa Meister, respectivamente.

Além dos títulos, chegou a competir em Roland Garros, Wimbledon e US Open. Representando o País, fez parte de equipes na Copa Davis e esteve presente nos Jogos Pan-Americanos de San Juan, em Porto Rico, em 1979.

“A Confederação Brasileira de Tênis expressa suas mais profundas condolências à família e amigos de Ivan Kley, lembrando sempre de sua dedicação e amor ao esporte, que será eternamente lembrado por todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e acompanhar sua trajetória”, lamentou a Confederação Brasileira de Tênis.

Após se aposentar, o gaúcho tornou-se treinador e diretor da academia ADK Tennis, em parceria com o argentino Patricio Arnold.