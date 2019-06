Morre, aos 61 anos, Paulo Pagni, baterista da banda RPM

Morreu neste sábado (22), de insuficiência respiratória e broncopneumonia, o baterista Paulo Pagni, da banda RPM, segundo informação da assessoria de imprensa do Hospital São Camilo, de Salto (SP), onde o músico estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde maio.

Paulo Pagni deu entrada na unidade com infecção pulmonar, apresentando dificuldade respiratória. Ele foi diagnosticado com fibrose pulmonar. O baterista, que entrou para a banda RPM em 1985, completou 61 anos no dia 1º. de junho. O velório será em uma Araçariguama (SP), cidade onde o músico morava. Ele deverá ser enterrado neste domingo (23), no cemitério municipal.

No Facebook, integrantes da banda se manifestaram sobre a morte do músico. A seguir, a nota oficial da RPM:

“Nosso querido amigo P.A resolveu definitivamente descansar de sua brava luta pela vida. Partiu hoje em decorrência do agravamento das suas condições respiratórias devido a forte pneumonia que o atingiu. Ele estava internado no Hospital São Camilo, da cidade de Salto/SP, há mais de um mês. Fomos pegos de surpresa e tomados pela tristeza quando soubemos de sua partida há pouco. Temos o compromisso doloroso, porém imprescindível, de fazer o show dessa noite. Por vários motivos e pela honra de nosso irmão, sempre apaixonado pelo seu trabalho e extremamente profissional. Estamos em Garopaba/SC, temos a responsabilidade de tocarmos e darmos nosso melhor perante uma plateia estimada em 20.000 pessoas, em respeito a eles, à Prefeitura local que nos contratou e em coerência ao nosso profissionalismo, onde poderemos prestar uma homenagem ao nosso companheiro eterno de estrada que estará com certeza sempre ao nosso lado. Conseguimos antecipar nosso retorno para SP, e isso nos deixará em condições de estarmos com ele pela última vez neste domingo pela manhã. Neste momento de dor e de uma certa fragilidade pela perda de uma pessoa tão querida e próxima, estamos buscando forças para não deixar que nada falte para honrar nosso amigo, prestando apoio de todas as formas e providenciando todos os trâmites para que ele possa ser dignamente sepultado ao lado de seus pais em Araçariguama/SP. Pedimos a todos orações e bons pensamentos para que sua passagem para outro plano seja a melhor possível.

R.I.P Paulo Antonio Figueiredo Pagni – 01.06.1958/22.06.2019.”

Assinam Fernando Deluqui, Luiz Schiavon e Dioy Pallone.