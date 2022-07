Morre aos 55 anos ‘Hulk Brasileiro’, em Ribeirão Preto

Valdir Segato, conhecido como o “Hulk Brasileiro”, ganhou notoriedade nas redes sociais por causa dos seus grandes músculos nos braços. Ele morreu na terça-feira (26), mesmo dia em que completou 55 anos. O caso ocorreu na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. As informações são do UOL.







Amigos de Valdir relataram ao portal que ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nelson Mandela, mas não resistiu. A causa da morte não foi revelada até o momento.

Na última publicação em suas redes sociais, Valdir fez alusão ao seu aniversário. “Mais um ano de vida”, disse.

Valdir Segato foi enterrado na quarta-feira (27) no Cemitério Bom Pastor, em Ribeirão Preto.

‘Hulk Brasileiro’

Valdir Segato ganhou notoriedade mundial quando foi entrevistado, em 2016, pelo tabloide britânico Daily Mail. “Eles me chamam de Hulk, Schwarzenegger e He-Man o tempo todo. Eu dobrei o tamanho do meu bíceps, mas quero que ele cresça ainda mais”, disse ele, que confessou injetar Synthol, um tipo de óleo mineral, no corpo.

Ele ressaltou ao tabloide que foi avisado por um médico que isso poderia causar um AVC ou a amputação dos membros.