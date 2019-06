Morre aos 50 anos, Zdar, membro da dupla francesa de música eletrônica Cassius

O francês Philippe Cerboneschi, mais conhecido como Zdar, membro da dupla de música eletrônica Cassius, morreu após cair acidentalmente de um edifício em Paris, informaram nesta quinta-feira, 20, meios de comunicação da França.

Segundo o jornal Le Monde, Zdar, de 50 anos e pai de três filhos, caiu de maneira acidental da sacada de um andar alto de um edifício em Paris.

Zdar era um nome aclamado na cena eletrônica francesa desde os anos 1990, conhecida como French Touch, e, junto a Hubert Blanc-Francard “Boom Bass”, formou em 1996 a dupla Cassius, que lançou o primeiro álbum em 1999.

A peculiar mistura de música house, funk e hip-hop rendeu à dupla uma legião de fãs além das fronteiras do país e permitiu a Zdar lançar colaborações prestigiadas como com os britânicos do Franz Ferdinand.

O líder da banda britânica, Alex Kapranos, foi um dos primeiros a reagirem com uma mensagem no Twitter ao ser informado da morte de Zdar.

“Totalmente devastado pela perda de meu amigo Philippe Zdar. Não posso realmente processar essa informação neste momento”, escreveu no Twitter.

Zdar foi engenheiro de som nos anos 1980 para artistas como Serge Gainsbourg, quando conheceu Boom Bass, com quem produziu o primeiro álbum da lenda do hip-hop francês MC Solaar.

Decidiram, então, criar a dupla Cassius em homenagem ao boxeador Cassius Clay, mais conhecido como Mohammed Ali, e alcançaram um notável sucesso no círculo da música eletrônica graças a quatro álbuns e diversos singles.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, se uniu às condolências com uma mensagem no Twitter na qual expressou “tristeza” pela morte.