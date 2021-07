Morre aos 39 anos Cícero Chaves, filho de Chico Anysio

Morreu neste domingo (4) aos 39 anos Cícero Chaves, informa a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo. Cícero era filho do falecido humorista Chico Anysio com Regina Chaves. Regina ficou famosa nos anos 70 e 80 por fazer parte do grupo vocal As Frenéticas. Cícero era produtor fonográfico e DJ. A causa da morte não foi divulgada.

