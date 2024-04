Morre aos 102 anos último sobrevivente de ataque japonês a Pearl Harbor

Com AFP, Da Redaçãoi Com AFP, Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/04/2024 - 12:38 Para compartilhar:

O último sobrevivente do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, no Havaí, morreu, conforme informações divulgadas por uma instituição de caridade que homenageia as vítimas do bombardeio nesta segunda-feira, 1º. Lou Conter, de 102 anos, estava no USS Arizona, embarcação que naufragou durante o ocorrido.

O ataque surpresa a Pearl Harbor desencadeou a entrada dos Estados Unidos ao lado dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. Na ocasião, mais de dois mil americanos morreram e a base naval foi danificada. Além disso, a frota americana do oceano pacífico sofreu a perda de várias embarcações.

+ Aos 98 anos, veterano da 2ª guerra mundial ganha R$ 4,2 milhões na loteria

+ Vídeo: 78 anos após a 2ª Guerra, ainda há até 300 mil toneladas de explosivos na Alemanha

Lou Conter, que tinha 20 anos à época, era um oficial e estava a bordo do USS Arizona no fatídico 7 de dezembro de 1941. A embarcação foi atingida por ataques japoneses e mais de 1.100 pessoas morreram no navio. Muitos dos corpos ainda permanecem sob os destroços do barco afundados no pacífico.

O então oficial auxiliou no resgate de vários colegas da Marinha ao longo ataque.

A morte do centenário foi lamentada por Aileen Utterdyke, presidente e diretora-executiva da Pacific Historic Parks, organização que participa da preservação e homenageia locais históricos no oceano pacífico. “Ele teve uma carreira exemplar na Marinha e foi firme em implorar às escolas, aos pais e aos americanos que sempre se lembrassem de Pearl Harbor”, declarou.

A Pacific Historic Parks informou que Lou Conter estava acompanhado por familiares em sua casa em Grass Valley, na Califórnia, quando morreu.

Ao longo da Segunda Guerra Mundial, o centenário se tornou um piloto e foi derrubado duas vezes. Em uma das ocasiões, Lou Conter acabou com sua tripulação em frente à costa da Nova Guiné, que possui águas infestadas por tubarões.

Posteriormente, o veterano se tornou um oficial de inteligência, voando em missões de combate na Coreia e criando o SERE (Sobrevivência, Evasão, Resistência e Extração), um programa do Exército americano que ensina membros da corporação a saírem vivos e retornarem “com honra” em cenários de sobrevivência.

Além disso, Lou Conter foi assessor militar de figuras políticas americanas como os presidentes Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias