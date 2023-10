Morre Alex Moreira, fundador do Bossacucanova, aos 58 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2023 - 17:48 Para compartilhar:

Alex Moreira, um dos fundadores do trio Bossacucanova, morreu neste domingo, 22, aos 58 anos de idade. A morte foi anunciada por familiares em uma postagem no Facebook do cantor.

“Nosso super Alex, Xandão, Alexandre, Alex Moreira, foi dormir ontem (sexta, 20), e não acordou hoje, dia 21. Tá difícil de acreditar, mas é verdade. Alexandre, você foi muito amado e sempre será!”, informou a nota, sem especificar a causa da morte.

O Bossacucanova surgiu em 1997, com a ideia de misturar elementos da música eletrônica com Bossa Nova. Alex Moreira fundou o trio ao lado de Márcio Menescal e Marcelinho da Lua.

Marcelinho da Lua lamentou no Instagram: “Te amo pra sempre, meu irmão amado. Se contar a nossa estrada ninguém acredita. Todo amor. Ainda sem acreditar na sua partida, meu amigo, tutor e irmão. Sua partida foi sem aviso prévio, sem sentido e sem sofrimento”.

Menescal também postou uma homenagem: “Rodamos o mundo fazendo shows, muitas histórias, muitas roubadas, conquistas e felicidades. Você sabe todos os meus segredos, defeitos, qualidades e talentos. Como posso viver sem seus telefonemas quase diários, nossas brigas e nosso amor?”

