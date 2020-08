Morre Alberto Bauli, ‘rei’ do Pandoro na Itália

VERONA, 11 AGO (ANSA) – O empresário italiano Alberto Bauli, presidente do grupo homônimo líder na confeitaria e produção do famoso doce natalino pandoro, morreu nesta terça-feira (11), em Verona, no norte da Itália.

Formado em engenharia, o empreendedor faria 80 anos no próximo dia 5 de setembro. A causa da morte não foi revelada.

Bauli ocupava o cargo de presidente da empresa de mesmo nome, fundada em 1922 por seu pai Ruggero, por mais de 25 anos. Sob sua liderança, a companhia adquiriu a fábrica de biscoitos de Treviso, Doria, em 2006. Três anos depois, assumiu os produtos de panificação da Nestlé comercializados com as marcas Motta e Alemagna nas instalações de San Martino Buon Albergo (Verona).

Já em 2013 o grupo adquiriu o Bistefani de Casale Monferrato (Alessandria). Ao longo de sua carreira, o “rei” do Pandoro também foi diretor e presidente do Banco Popolare de Verona.

(ANSA)

