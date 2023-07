Morre a cantora irlandesa Sinead O’Connor aos 56 anos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/07/2023 - 15:56 Compartilhe

A cantora pop irlandesa Sinead O’Connor, conhecida por sua interpretação da música “Nothing Compares 2 U”, morreu aos 56 anos, indicaram meios de comunicação irlandeses nesta quarta-feira (26).

“Com grande tristeza anunciamos o falecimento da nossa querida Sinead. Sua família e amigos estão devastados e pedem privacidade neste momento difícil”, indicou a família em um comunicado divulgado pelo canal público RTE.

O’Connor alcançou fama mundial em 1990 com a canção “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince. Seus dois primeiros álbums, “The Lion and The Cobra” e “I Do Not Want What I Haven’t Got” foram grandes sucessos comerciais.

A cantora, que em 2018 anunciou sua conversão ao Islã, gerou controvérsias com uma série de polêmicas.

O’Connor disse que foi maltratada por sua mãe durante a infância e criticou energicamente a Igreja Católica, a qual acusava de não ter protegido as crianças vítimas de abusos sexuais por religiosos. Em 1992, rasgou um retrato do papa João Paulo II em uma televisão americana.

Em 1999, protagonizou outra polêmica quando uma igreja dissidente irlandesa a ordenou sacerdotisa.

Conhecida por sua cabeça raspada, a cantora desapareceu aos poucos dos holofotes. Em 2005, retornou com seu álbum de reggae “Throw Down Your Arms”, após ter vivido um período na Jamaica e experimentado as crenças rastafaris.

Nos últimos anos, ela ressurgiu nas redes sociais, ameaçando seus antigos companheiros de levá-los à Justiça, e falando de seus problemas de saúde física e mental, inclusive de seus pensamentos suicidas.

vg/avl/mb/dd/aa

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias