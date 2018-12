Morre a atriz Etty Fraser

A atriz Etty Fraser morreu nesta segunda-feira, dia 31, de insuficiência cardíaca, segundo o Blog Radar Cultural. Ela estava internada desde sábado no Hospital São Luis, no bairro do Morumbi, em São Paulo. A atriz estava com 87 anos. “Além de uma grande atriz, foi uma amiga muito generosa – a classe teatral a amava muito”, disse a também Miriam Mehler, que a acompanhou em seus momentos finais. “Basta lembrar que foi a criadora de um fundo de assistência aos artistas.” Segundo a atriz, a ruidosa e contagiante gargalhada de Etty, que já era sua marca, continuará como uma doce lembrança.

Etty Fraser Martins de Sousa nasceu em 8 de maio de 1931, no Rio de Janeiro. Em 1968, estreou na televisão e fez história: participou da revolucionária novela Beto Rockfeller, de Bráulio Pedroso, na Tupi. Foi o folhetim que mudou os rumos da telenovela brasileira, tornando-a mais próxima do nosso dia a dia.

No cinema, Etty participou de inúmeros filmes, muitos antológicos, como São Paulo S.A. (1965), de Luis Sérgio Person. Mas foi em Durval Discos, que Anna Muylaert dirigiu em 2002, que a atriz revelou a força de seu talento.