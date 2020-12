Morre a astróloga e radialista Zora Yonara, aos 91 anos, de pneumonia aguda

Morreu nesta sexta-feira (11), de pneumonia aguda, a astróloga e radialista Zora Yonara, de 91 anos. Ela estava internada há dez dias no Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de janeiro, por conta de problemas nos pulmões.

Zora nasceu Creusa Gramacho Carosella, em Vitória, no Espírito Santo, em 1929. Ela iniciou sua carreira ainda nas rádios do estado, produzindo programas e participando de radionovelas.

Posteriormente, estudou astrologia e passou a se apresentar na rádio como astróloga. Trabalhou no programa “Show do Antonio Carlos”, na Rádio Tupi, e no “TV Mulher”, da Rede Globo.

O nome artístico, Zora Yonara, foi sugerido pelo ex-diretor da Rádio Globo Mário Luiz. Zora, em grego, quer dizer força e coragem. Yonara veio em homenagem à atriz Yoná Magalhães.

Veja também