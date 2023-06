Morre 2º adolescente vítima de ataque em escola

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/06/2023 - 9:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 20 GIU – Morreu hoje (20) o estudante Luan Augusto, de 16 anos, que estava internado após ter sido baleado por um homem que invadiu o Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no Paraná.

Luan faleceu na madrugada desta terça-feira no Hospital Universitário de Londrina, onde havia sido internado em estado gravíssimo devido a um tiro na cabeça, informaram familiares da vítima.

O governo do Paraná chegou a anunciar que o jovem tinha morrido ontem, mas depois corrigiu a informação.

Já o corpo da namorada de Luan, Karoline Verri Alves, de 17 anos, a outra vítima do ataque, está sendo velado hoje em Cambé.

O assassino de 21 anos declarou à Polícia Civil que começou a planejar o ataque em 2020, como suposta vingança pelo bullying do qual teria sido vítima quando estudava no colégio.

A polícia encontrou na casa do atirador anotações e notícias sobre outros massacres em escolas, como o de 2019 em um colégio de Suzano, São Paulo, que deixou oito vítimas. Além do atirador, a polícia prendeu um homem de 21 anos e apreendeu um adolescente suspeitos de envolvimento no ataque.

O Brasil foi palco de diversos tiroteios em escolas nos últimos meses. Em março, um adolescente de 13 anos matou uma professora e feriu outras quatro pessoas em um colégio de São Paulo.

Já em novembro de 2022, quatro indivíduos morreram e 13 ficaram feridos em ataques a duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo. (ANSA).

