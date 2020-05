Moro tinha ‘predileção’ em investigar o PT e protegia o PSDB, diz Carla Zambelli

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) disse nesta segunda-feira (25) que o ex-juiz e ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro tinha “predileção” por investigar o PT e protegia judicialmente o PSDB.

“No período em que o Sergio Moro foi juiz, a única pessoa que ele prendeu fora do PT e que era de grande escala foi o Eduardo Cunha. A gente não teve prisões do Mensalão tucano, [e nem] de vários mensaleiros tucanos que já estavam sem foro privilegiado”, disse em entrevista ao programa Timeline, da Rádio Gaúcha, do Rio Grande do Sul.

Em seguida, Zambelli foi questionada se estaria dizendo que Moro protegia o PSDB. A deputada respondeu que sim e reforçou que Moro “tinha predileção em investigar e condenar o PT”.

“Os colegas [de Moro] da Polícia Federal que chegavam ao meu conhecimento falavam sobre o fato de que a Lava Jato era muito em cima do PT”, relatou. “Era uma percepção interna [entre os delegados da Polícia Federal] de que não se falava no PSDB [dentro da Lava Jato]”, afirmou durante a entrevista à Rádio Gaúcha.