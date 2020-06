Moro critica falta de transparência do governo no combate ao coronavírus

O ex-ministro da Justiça Sergio Moro criticou nesta segunda-feira (8) a tentativa do governo do presidente Jair Bolsonaro de alterar a divulgação dos dados sobre a pandemia do novo coronavírus no país. Na publicação, Moro comparou a figura do ministro da Saúde a um piloto de avião.

“Imagine um avião em pleno voo na tempestade que, de repente, perde o piloto, depois o substituto do piloto e, por fim, inverte a lógica dos instrumentos de navegação. Não tem como dar certo. Transparência e rumo são fundamentais, especialmente em cenário de crise”, escreveu Moro.

Nos últimos dias, o governo tem sido fortemente criticado por alterar o horário e o modo de divulgação dos dados sobre a Covid-19. No domingo, o Ministério da Saúde divulgou números contraditórios sobre a doença. Às 20h37, as informações oficiais divulgadas pelo ministério eram de 1.382 novos óbitos em 24 horas (um recorde para um domingo) e 12.581 novos casos de infectados, no mesmo período. Entretanto, às 21h50, a plataforma oficial trazia dados diferentes: 525 novas mortes e 18.912 casos novos confirmados.

Veja também