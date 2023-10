Moro critica atuação de Lula para barrar avanço de Milei: ‘tenta afundar a Argentina’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2023 - 12:34 Compartilhe

O senador Sérgio Moro (União-PR) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para criticar a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para autorizar uma operação para que o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) concedesse empréstimo de US$ 1 bilhão à Argentina, como revelou a colunista do Estadão Vera Rosa. De acordo com o ex-juiz federal, declarado parcial ao condenar o petista em ações da Operação Lava Jato, Lula “tenta afundar a Argentina” ao “ajudar” o governo de Alberto Fernández.

“Não satisfeito em desarrumar a economia brasileira e nos colocar rumo a uma crise fiscal futura, Lula tenta afundar a Argentina ajudando o kirchnerismo nas eleições presidenciais contra Milei e Bullrich. Alívio em prazo curto não altera a gestão econômica ruinosa do populismo de esquerda na Argentina”, escreveu.

Com participação de 37,3% no capital do CAF, batizado em seu nascimento como Comunidade Andina de Fomento, o Brasil tem o maior peso e influência nas decisões do banco. A Argentina necessitava do empréstimo-ponte para o Fundo Monetário Internacional (FMI) liberar um desembolso de US$ 7,5 bilhões.

Lula determinou que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que é a governadora do Brasil no CAF, autorizasse a operação. A rigor, o país vizinho não poderia mais ter acesso aos recursos porque já havia esgotado o limite de crédito.

A Argentina chega a reta final das campanhas para o primeiro turno das eleições em meio a uma disputa acirrada entre o candidato peronista Sergio Massa, ministro da Economia do atual governo, e o líder populista da extrema-direita Javier Milei.

Nesta terça-feira, 3, após a publicação da informação pelo Estadão, Milei disse que o presidente Lula atuou contra a sua candidatura e chamou o petista de “comunista furioso”.

Procurada, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) ainda não se pronunciou.

