Moro cobra esclarecimento do governo sobre fuga de presos, e oposição quer convocar Lewandowski

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/02/2024 - 20:43 Para compartilhar:

O Senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) cobrou o governo federal sobre a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, unidade de segurança máxima no interior do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, 14. Para o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública durante gestão de Jair Bolsonaro (PL), é necessário que haja esclarecimento sobre o ocorrido. Esta é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, desde sua abertura, em junho de 2006.

Moro não é o único a cobrar explicação. No mesmo sentido, a oposição já se organiza para convocar Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, para tratar sobre o assunto. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) tomou posse no dia 1º de fevereiro de 2024, ocupando o lugar de Flávio Dino. Agora, o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, Ubiratan Sanderson (PL-RS), organiza para convocar ministro ainda este mês.

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro, também mostram descontentamento com ministro de Segurança Pública. “Lewandowski já chegou batendo recordes no Ministério da Justiça. Parabéns”, ironizou o deputado federal Daniel Freitas (PL-SC) no X (antigo Twitter). Cabo Gilberto, também do PL, perguntou se há “alguém surpreso com esse governo que nós temos?”.

A rede penitenciaria federal de Mossoró é onde estão líderes de facções como o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os fugitivos já foram identificados. São eles: Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça. Segundo informações preliminares, ambos criminosos possuem ligações com o CV.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias