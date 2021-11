Morgan Stanley vê Ibovespa a 120 mil pontos no fim de 2022

Em relatório divulgado pela equipe de pesquisa do Morgan Stanley, o banco americano projeta, em dólar, retorno acima de 10% para as ações latino-americanas em 2022, tendo como referência o índice MSCI para América Latina. A instituição financeira acrescenta estar com perspectiva “overweight” para Brasil e Chile, neutra para Colômbia, e com ponderação abaixo da média para México, Peru e Argentina. Entre as ações “top 10”, o Morgan Stanley coloca nomes brasileiros, como XP, Itaú, Minerva, Vale, Gerdau e Petrobras, pela ordem, nas seis primeiras posições.

Para o fim de 2022, o Morgan Stanley projeta o Ibovespa aos 120 mil pontos, meta que implica um viés de alta de 5% para o índice de referência da B3, em dólar, e de 17% na moeda local, o real. Por setores, o banco americano afirma preferência por ações ligadas a commodities e segmentos defensivos, com ênfase nas áreas de agricultura, alimentos e petroquímica. Por outro lado, o Morgan afirma cautela, no Brasil, quanto a setores cíclicos, citando, em especial, exposição abaixo da média a ações de tecnologia, bancos e transportes.

No cenário positivo mais extremo, o Morgan Stanley projeta avanço de 23% para o índice MSCI da América Latina, em dólar, em 2022. No extremo oposto, negativo, o pior cenário implicaria queda de 20% no retorno, em dólar.

